Москва11 мая Вести.Поездка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова в США и обсуждение с американской стороной вопроса обмена пленными между Россией и Украиной стали очередным информационным балаганом киевского режима. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

В ночь на 12 мая истекает срок трехдневного перемирия в украинском конфликте, предложенного президентом США Дональдом Трампом. По мнению эксперта, американский лидер вряд ли дальше будет вмешиваться в этот конфликт, в том числе в вопросе обмена пленными.

Это вообще выглядело довольно нелепо, когда [Рустем] Умеров, возглавляющий Совет национальной безопасности Украины, ездил в Штаты договариваться там об обмене военнопленными. Для чего это надо было делать? Мы списки давно подготовили, есть уполномоченный по правам человека у нас, на Украине, они между собой контакты имеют, могли бы давно договориться и давно обменять. Но как всегда [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому нужен информационный балаган, он его и устроил прокомментировал Светов

Политолог предположил, что на время перемирия США могли перестать поставлять Украине разведданные и целеуказания для атак вглубь России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ продлила перемирие с Киевом в надежде на обмен пленными. По словам Зеленского, Украина передала России списки на обмен военнопленными по формуле "1000 на 1000". Глава киевского режима добавил, что США взяли на себя гарантии проведения обмена.