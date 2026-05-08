Москва8 мая Вести.В письме главы киевского режима Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину, которое, по неподтвержденным данным, может передать премьер-министр Словакии Роберт Фицо, вероятнее всего, могут содержаться предложения по обмену пленными или очередная инициатива о перемирии. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Юрий Светов.

По его оценке, если подобное послание действительно существует, речь в нем вряд ли идет о принципиально новых или серьезных политических инициативах. Эксперт считает, что содержание может ограничиться стандартными предложениями о прекращении огня либо гуманитарной тематикой, связанной с обменом удерживаемыми лицами.

Учитывая всю демагогию, которая звучит из уст Зеленского, я думаю, тема переданного им письма Путину будет не того уровня, которая бы заслуживала личного разговора с президентом России сказал Светов

Специалист также выразил мнение, что ожидать кардинальных решений со стороны украинского руководства не стоит, особенно на фоне нарушения ВСУ режима прекращения огня.

При этом официального подтверждения существования такого письма или его возможной передачи через словацкого премьера в настоящий момент нет.

По данным Минобороны России, украинские войска 1630 раз нарушили объявленное Москвой перемирие в честь Дня Победы.