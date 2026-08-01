Экс-министр Федоров не намерен вступать в политическую борьбу с Зеленским

Федоров не захотел вступать в политическую борьбу с Зеленским Экс-министр Федоров не намерен вступать в политическую борьбу с Зеленским

Москва1 авг Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров не планирует вступать в политическую борьбу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

По его словам, он не собирается присоединяться к оппозиции или встречаться с участниками протестов, которые выступают за его возвращение на должность главы Минобороны.

Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втянула меня в политику сказал Федоров

Он также заявил, что не намерен возвращаться в правительство Зеленского, если только ему вновь не предложат возглавить Минобороны. Причины своей отставки экс-министр комментировать не стал.

Ранее Федоров связал свою отставку с давлением на Минобороны Украины. Кроме того, он предположил, что отставка правительства могла быть прикрытием для его увольнения.