Прозоров назвал тех, кто стоит за "картонным майданом" на Украине Экс-офицер СБУ Прозоров раскрыл, кто стоит за "картонным майданом" на Украине

Москва30 июл Вести.Массовые протесты после снятия Михаила Федорова с должности главы Минобороны Украины организовали силы, стоящие за его назначением на должность, и не желающие потерять контроль над финансовыми потоками внутри министерства. Об этом рассказал в беседе с ТАСС экс-сотрудник СБУ, основатель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров.

Я считаю, что этот "картонный майдан" финансируется теми, кто стоит за назначением Федорова на должность министра обороны, теми, кто, продвигая его на эту должность, планирует заработать огромные деньги на финансовых потоках в Министерстве обороны Украины сказал Прозоров

По его мнению, Зеленский убрал Федорова с этой должности и поставил на его место другого человека, чтобы взять колоссальные финансовые потоки под свой контроль. В этом и состоит причина "картонного майдана", добавил Прозоров.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ситуация вокруг экс-главы Минобороны Украины Михаила Федорова, которая спровоцировала митинги, еще раз доказывает, как легко стоящие за бывшим министром либеральные круги могут организовать в стране гражданский протест.

Ранее сам экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров в интервью украинским СМИ сказал, что его отставка связана с давлением на министерство обороны после начала реформ системы оборонных закупок. По его мнению, отставка правительства страны была прикрытием для его увольнения.

14 июля Федоров был снят с поста министра обороны. Акции протеста против отставки Федорова начались 16 июля. Далее, 21 июля, Зеленский объявил об отставке Сырского. Новым главнокомандующим ВСУ был назначен Михаил Драпатый.