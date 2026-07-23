Сырский был лишним: Зеленский провернул схему для контроля за потоками денег Прозоров объяснил, зачем Зеленский сместил Сырского с поста главкома ВСУ

Москва23 июл Вести.Нынешние перестановки кадров на Украине своей целью ставят одно – установить контроль за потоками денег. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал бывший офицер СБУ Василий Прозоров.

Ранее занимавший пост главкома ВСУ Александр Сырский, на смену которому пришел Михаил Драпатый, попал под раздачу на фоне скандала, связанного с отставкой министра обороны Михаила Федорова. На смену последнему был назначен врио главы Минобороны Евгений Хмара.

Главной целью Зеленского в этом гамбите было снятие [Михаила] Федорова и назначение на должность министра обороны своего человека. В данном случае [Евгения] Хмары. А [Александр] Сырский попал, грубо говоря, извините, под раздачу только для того, чтобы отвлечь внимание вот этих протестующих и тех, кто стоит за Федоровым. Грубо говоря, Зеленский кинул им кость "на-те, отвяжитесь". Но самая главная задача, я считаю, со стороны Зеленского — это была должность министра обороны заявил он

Прозоров пояснил, что должность министра обороны на Украине на данный момент является самой прибыльной.

Это самая дорогая должность, это самый огромный поток финансовый. Это миллиарды и миллиарды долларов. Федоров был назначенцем других людей. Условно говоря, под руководством Федорова некоторые финансовые потоки проходили мимо Зеленского. И терпеть это, я думаю, Зеленский не мог, и сделал все, чтобы убрать Федорова и поставить своего лояльного человека пояснил он

Ранее политолог Спиридон Килинкаров заявил, что изначально за конфликтом между экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым и уже снятым с поста главкомом ВСУ Александром Сырским стоит история о больших деньгах.