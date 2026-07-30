Москва30 июлВести.Ситуация вокруг экс-главы Минобороны Украины Михаила Федорова, которая спровоцировала митинги, показала, как легко стоящие за бывшим министром либеральные круги могут организовать в стране гражданский протест.
Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник агентству ТАСС.
Они продемонстрировали свою способность влиять на украинскую власть. … Люди, которые вчера еще понятия не имели, кто такой Федоров и каким образом какую там стратегию он продвигает, вдруг тут же сказали: "Все, жизни нет, нужен только Федоров! Если Федорова не будет, то все, Украине конец!"пояснил Мирошник
Посол обратил внимание, что ситуация с Федоровым продемонстрировала наличие системы, которая "при максимальной потребности блокирует действия силовиков на гражданские протесты и запускает сами протесты".
Включается этот механизм, причем зажигание происходит в считанные часы. И за этими зажиганиями стоят вполне понятные, конкретные люди, которые играют на этом полеподчеркнул Мирошник
Федоров был снят с поста министра обороны 14 июля. Акции протеста против отставки Федорова начались 16 июля. Далее, 21 июля, Зеленский объявил об отставке Сырского. Новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.