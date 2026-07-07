Москва7 июл Вести.Владимир Зеленский сейчас играет трагическую роль, ведущую к трагическим последствиям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров пообщался с журналистами после консультацией с председателем комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом.

Министр напомнил, что Зеленский раньше возглавлял студию "Квартал-95", выпускавшую шоу-программы.

Бывший глава "Квартала-95" сейчас играет глубоко трагического персонажа. И я думаю, что трагизм этой ситуации гораздо более уместен для подготовки общественного мнения к тому, что происходит и чем это завершится сказал Лавров

По его словам, режим Зеленского до последнего накачивает Европа ради истощения России и чтобы скрыть удручающее положение европейской экономики.

Ранее Лавров говорил, что Зеленского назначили на роль фюрера, и припомнил его умения играть на фортепиано, сделав отсылку к скандальному музыкальному номеру с участием Зеленского.