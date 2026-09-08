Лавров: Киев игнорирует свои же клятвы о безъядерном и нейтральном статусе

Лавров уличил Киев в игнорировании собственных клятв о нейтралитете Лавров: Киев игнорирует свои же клятвы о безъядерном и нейтральном статусе

Москва8 сен Вести.Украина забыла, что ее независимость была признана на основе декларации, где был заявлен нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире одного из федеральных телеканалов.

Он добавил, что с 2022 года на Украине постоянно звучат обсуждения о том, чтобы создать ядерное оружие.

[Декларация о независимости] была принята Верховной радой, украинским парламентом, где провозглашалось, что украинское государство обязуется быть и будет безъядерным, нейтральным, внеблоковым. Сейчас все три этих клятвы просто игнорируются пояснил Лавров

Ранее финский политик Армандо Мема указал, что именно стремление киевского режима вступить в НАТО является препятствием для мирного урегулирования конфликта на Украине. Диалог станет возможным, когда Украина откажется от этой идеи.