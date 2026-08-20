Мема: отказ Украины от НАТО может стать базой для начала переговоров с Россией

Мема: отказ Украины от вступления в НАТО может стать основой для диалога с РФ Мема: отказ Украины от НАТО может стать базой для начала переговоров с Россией

Москва20 авг Вести.Отказ Украины от планов по вступлению в НАТО может стать основой для начала переговоров с Россией. Такое мнение выразил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

Приостановка процесса вступления Украины в НАТО является основой для любых возможных мирных переговоров. Диалог невозможен без учета этого фундаментального предварительного условия написал он

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный усомнился в скором вступлении страны в НАТО, назвав такие разговоры "сказками". Он заявил, что нынешний уровень Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволяет Киеву присоединиться к альянсу, а для достижения хотя бы половины оборонно-промышленного потенциала России Украине понадобятся годы.