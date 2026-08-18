Мема заявил, что Финляндия может остаться без систем ПВО из-за поддержки Киева

Политик Мема: Финляндия может остаться без систем ПВО Мема заявил, что Финляндия может остаться без систем ПВО из-за поддержки Киева

Москва18 авг Вести.Финляндия рискует остаться без достаточного числа систем ПВО, поставляя оружие Киеву.

Об этом рассказал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Североатлантический альянс принимает решение, какую военную помощь Финляндия окажет киевскому режиму.

Финляндия потенциально может остаться без достаточного числа систем противовоздушной обороны для собственной защиты сказал политик

Финский министр обороны Антти Хяккянен ранее сообщил, что страна отказалась передавать Украине ракеты для систем ПВО Patriot, несмотря на просьбу Киева. По его словам, скорость производства вооружений остается ключевой проблемой для европейской безопасности.