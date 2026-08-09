"Сделали все": Финляндия ответила на требование Зеленского передать Киеву ракеты Минобороны Финляндии объяснило отказ передать Киеву ракеты для ПВО

Москва9 авг Вести.Финляндия отказалась передавать Украине ракеты для систем ПВО Patriot, несмотря на просьбу Киева, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью изданию Ilta-Sanomat.

Мы сделали все, что могли, в максимально возможной степени. Но как прифронтовая страна мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную боеготовность в плане противовоздушной обороны приводит издание слова министра

Ключевой проблемой для европейской безопасности является скорость производства вооружений, отметил Хяккянен.

Здесь много бюрократии и инертности. Пентагону... нужно принять решительные меры, чтобы ускорить производство подчеркнул Хяккянен

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился 8 августа к европейским союзникам с призывом передать имеющиеся у них системы ПВО Patriot для поддержки Украины.

Военно-воздушные силы (ВВС) Украины признали, что не смогли перехватить ни одну из ракет, выпущенных Россий по украинским объектам в ночь на 5 августа.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев сталкивается с трудностями в получении ракет PAC-3 для систем Patriot, и пожаловался, что за каждую ракету приходится "буквально биться" с союзниками.

Президент США Дональд Трамп, комментируя запрос Зеленского на поставку противоракетных систем, заявил, что США сами нуждаются в этих системах.

Глава Белого дома напомнил, что предыдущая администрация США во главе с президентом-демократом Джо Байденом передала Украине значительный объем оружия.