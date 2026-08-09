Москва9 авгВести.Финляндия отказалась передавать Украине ракеты для систем ПВО Patriot, несмотря на просьбу Киева, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью изданию Ilta-Sanomat.
Мы сделали все, что могли, в максимально возможной степени. Но как прифронтовая страна мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную боеготовность в плане противовоздушной обороныприводит издание слова министра
Ключевой проблемой для европейской безопасности является скорость производства вооружений, отметил Хяккянен.
Здесь много бюрократии и инертности. Пентагону... нужно принять решительные меры, чтобы ускорить производствоподчеркнул Хяккянен
Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился 8 августа к европейским союзникам с призывом передать имеющиеся у них системы ПВО Patriot для поддержки Украины.
Военно-воздушные силы (ВВС) Украины признали, что не смогли перехватить ни одну из ракет, выпущенных Россий по украинским объектам в ночь на 5 августа.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев сталкивается с трудностями в получении ракет PAC-3 для систем Patriot, и пожаловался, что за каждую ракету приходится "буквально биться" с союзниками.
Президент США Дональд Трамп, комментируя запрос Зеленского на поставку противоракетных систем, заявил, что США сами нуждаются в этих системах.
Глава Белого дома напомнил, что предыдущая администрация США во главе с президентом-демократом Джо Байденом передала Украине значительный объем оружия.