Пентагон потребовал от компаний ВПК ускорить производство и поставки оружия

Пентагон потребовал от ВПК США ускорить оружейные разработки и поставки Пентагон потребовал от компаний ВПК ускорить производство и поставки оружия

Москва9 авг Вести.Пентагон обратился к предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) США с требованием ускорить выпуск и поставки вооружений и боеприпасов для американской армии, сообщает газета The Washington Post (WP).

Так, замминистра обороны США Стивен Файнберг поставил перед военными подрядчиками задачу в течение 21 дня представить планы значительного увеличения поставок военной продукции, уточняет WP.

Пентагон призывает ВПК увеличить производство и поставки вооружений, в том числе боеприпасов, дефицит которых возник в связи с конфликтом с Ираном, отмечает газета.

Длительные производственные циклы, занимающие годы, больше не соответствуют требованиям Пентагона, подчеркнул Файнберг.

Пентагон выделил несколько критически важных видов вооружения и оборудования. Речь идет о противоракетах нового поколения NGI, зенитных ракетных комплексах NASAMS, мобильных радиолокационных системах ПВО, системах подготовки летчиков и космической системе отслеживания ракет.

WP узнала о недовольстве президента США Дональда Трампа главой Пентагона Питом Хегсетом. Трамп полагает, что Хегсет ввел его в заблуждение по поводу запасов вооружений, истощенных в конфликте с Ираном.

Телеканал NBC сообщил, что Пентагон провел срочное совещание по вопросам нехватки и поставок боеприпасов. Поводом стал звонок Трампа Файнбергу, в ходе которого глава Белого дома раскритиковал работу ответственного за снабжение чиновника.