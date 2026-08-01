Политик Мема: Киеву для мира нужны не ракеты, а запуск диалога с Россией

В Финляндии рассказали, что Киеву нужно сделать для завершения СВО Политик Мема: Киеву для мира нужны не ракеты, а запуск диалога с Россией

Москва1 авг Вести.Украине для завершения конфликта необходимо начать диалог с Россией, а не требовать новых ракет. Такое мнение высказал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в диалоге с Москвой. Как объяснил Мема, после завершения конфликта Запад перестанет посылать Украине деньги.

Если Зеленский хочет, чтобы атаки прекратились, он может предпринять простой шаг - начать диалог с Россией. Patriot не нужны. Он должен прекратить атаки на территории России, если хочет, чтобы Москва не принимала ответных мер написал политик

Ранее портал Axios сообщил, что Зеленский просил американского президента Дональда Трампа передать киевскому режиму 300 ракет для Patriot на зимний период.