Москва3 сен Вести.Все те принципы, на основе которых Российская Федерация признавала независимость Украины, оказались "выкинуты на помойку". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его слова приводит ТАСС.

Украину мы признавали на основе ее декларации о независимости. А там было записано и до сих пор записано, что Украина будет независимой, нейтральной, внеблоковой, безъядерной державой. Все вот эти принципы уже перечеркнуты. Все те принципы, на основе которых признавалась нами, да и всеми другими, независимость Украины, они уже давно выкинуты на помойку сказал Лавров

Глава МИД РФ также отметил, что Россия не хочет отгораживаться от Европы и не строит стены. По его словам, это именно Европа отвернулась от Москвы.

Он заявил, что Россия никогда не будет бегать за Европой и просить снять санкции, у страны есть собственная гордость.