Лавров заявил, что Европа отгородилась от России Лавров: Россия не хочет отгораживаться от Европы

Москва3 сен Вести.Россия не хочет отгораживаться от Европы и не строит стены. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, которые передает РИА Новости, это именно Европа отвернулась от Москвы.

Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась заявил Ларов, выступая на Восточном экономическом форуме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что оснований для улучшения отношений РФ и Европы пока не просматривается. По его словам, европейские страны считают Москву противником на самом высоком уровне.