Москва3 сен Вести.Евросоюз (ЕС) в силу своей недальновидности теряет свои преимущества, желание Сербии и Армении вступить в него очень скоро пропадет.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках лектория общества "Знание" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его слова передает агентство ТАСС.

Экономически Европейский союз в силу многих факторов, включая свою недальновидность, чтобы не сказать глупость, он теряет свои преимущества. И по инерции продолжают страны - наши сербские друзья, вот тут сейчас армянские наши коллеги продолжают говорить: вот мы хотим вступить в Евросоюз. Я уверен, что у них эта охота пропадет очень скоро заявил Лавров

Кроме того, по словам Лаврова, Россия не хочет отгораживаться от Европы и не строит стены, она сама отвернулась от Москвы. При этом глава МИД РФ отметил, что Россия никогда не будет бегать за Европой и просить снять санкции, у страны есть собственная гордость.