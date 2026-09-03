Лавров: Россия никогда не будет бегать за Европой с просьбами о снятии санкций

Лавров: РФ не будет бегать за Европой и просить об отмене санкций Лавров: Россия никогда не будет бегать за Европой с просьбами о снятии санкций

Москва3 сен Вести.Россия никогда не будет бегать за Европой и просить снять санкции, у страны есть собственная гордость. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что подобное поведение не соответствует генетическому коду народа России.

Она [Европа] решила, что наше сотрудничество в прежние годы было настолько важно для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять: "Давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции". Не будет такого сказал министр в рамках Восточного экономического форума

Он также отметил, что у Москвы есть достаточное количество партнеров и друзей, которые выражают готовность "сотрудничать по-честному".

Лавров подчеркнул, что Россия не хочет отгораживаться от Европы и не строит стены. При этом сама Европа отгородилась от Москвы.