Лавров рассказал "Вестям", что помогло ему стать тем, кто он есть

Лавров заявил, что не занимается саморекламой, но отметил свою ответственность Лавров рассказал "Вестям", что помогло ему стать тем, кто он есть

Москва14 авг Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что никогда не занимался саморекламой, но всегда ответственно подходил к своей работе. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Отвечая на вопрос, что сделало его тем, кто он есть, глава МИД подчеркнул, что всегда ответственно относился к порученному делу, чтобы не подвести тех, кто ему доверяет.

Я саморекламой вообще не занимался никогда, но, знаете, наверное, я всегда очень ответственно относился к тому, что я делал, ну, чтобы не подвести тех, кто мне предложил и кто меня назначил на соответствующее место. И в Шри-Ланке, и в Центральном аппарате, и в Нью-Йорке, и вот опять здесь, в Москве заявил Лавров

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