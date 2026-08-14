Москва14 авгВести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что никогда не занимался саморекламой, но всегда ответственно подходил к своей работе. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".
Отвечая на вопрос, что сделало его тем, кто он есть, глава МИД подчеркнул, что всегда ответственно относился к порученному делу, чтобы не подвести тех, кто ему доверяет.
Я саморекламой вообще не занимался никогда, но, знаете, наверное, я всегда очень ответственно относился к тому, что я делал, ну, чтобы не подвести тех, кто мне предложил и кто меня назначил на соответствующее место. И в Шри-Ланке, и в Центральном аппарате, и в Нью-Йорке, и вот опять здесь, в Москвезаявил Лавров
Ранее министр рассказал, какой смысл вкладывает в понятие "Родина".