Москва14 авг Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признателен маме, бабушке и дедушке за то, что они стимулировали в нем свободу общения со сверстниками. Об этом глава МИД РФ рассказал в интервью ИС "Вести".

На меня повлияло, наверное, то, что и мама, и дедушка, и бабушка, не просто позволяли, а стимулировали мою свободу в общении со сверстниками. Из школы пришел, уроки сделал, улица, двор, детские разборки. Кто-то там кому-то чего-то сказал, не понравилось, потом договариваются, убеждают друг друга в чем-то. И вот там, кстати, очень сильно действовал принцип "ударили по рукам, договорились". И я очень признателен тому, что они меня не загоняли домой сказал министр

Ранее Лавров поделился историей из детства о том, как вместе с друзьями хулиганил у железнодорожной станции, где жил.