Лавров признался, что в школьные годы однажды получил тройку по поведению

Лавров признался, прогуливал ли он школу Лавров признался, что в школьные годы однажды получил тройку по поведению

Москва14 авг Вести.Министр иностранных дел Сергей Лавров признался, что прогуливал уроки в школе и однажды получил тройку за поведение. Об этом он сообщил во время интервью информационной службе "Вести".

Лавров, говоря о подростковом возрасте, вспомнил, что много времени проводил на улице со сверстниками после школы. Однако, по его словам, и во время уроков мог убежать во двор.

Прогуливал иногда. Кто не прогуливал? Разное бывало у меня сказал дипломат

На уточняющий вопрос, какие именно уроки он прогуливал, Лавров ответил , что не помнит.

Не помню. Но однажды у меня даже была тройка по поведению добавил министр

Ранее Лавров рассказал о случае из своей жизни, который можно объяснить только чудом.