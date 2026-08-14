Москва14 авгВести.Министр иностранных дел Сергей Лавров признался, что прогуливал уроки в школе и однажды получил тройку за поведение. Об этом он сообщил во время интервью информационной службе "Вести".
Лавров, говоря о подростковом возрасте, вспомнил, что много времени проводил на улице со сверстниками после школы. Однако, по его словам, и во время уроков мог убежать во двор.
Прогуливал иногда. Кто не прогуливал? Разное бывало у менясказал дипломат
На уточняющий вопрос, какие именно уроки он прогуливал, Лавров ответил , что не помнит.
Не помню. Но однажды у меня даже была тройка по поведениюдобавил министр
Ранее Лавров рассказал о случае из своей жизни, который можно объяснить только чудом.