Лавров: меня смутить можно, но заметить этого нельзя

Лавров признался, что его можно смутить, но никто этого не заметит Лавров: меня смутить можно, но заметить этого нельзя

Москва14 авг Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ИС "Вести" признался, что его можно смутить, но окружающие этого даже не заметят.

Министра попросили прокомментировать написанное экс-послом США в России (2005-2008 гг.), бывшим главой ЦРУ (2021-2025 гг.) Уильямом Бернсом в его книге утверждение о том, что Лаврова невозможно смутить.

Смутить можно, но заметить этого нельзя ответил Лавров

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