Лавров заявил, что России нужно сосредоточиться и обрести здоровую злость Лавров: России следует сосредоточиться и обрести здоровую злость

Москва29 июл Вести.России сейчас не нужно сердиться, стоит сосредоточиться. Но уместной будет также и здоровая злость. Об этом говорится в интервью Министра иностранных дел Российской Федерации, лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" С.В.Лаврова генеральному директору агентства ТАСС А.О.Кондрашову.

Глава МИД напомнил известную цитату министра иностранных дел, а впоследствии канцлера Российской империи Александра Горчакова: "Россия не сердится, Россия сосредотачивается". Этой фразой он хотел подчеркнуть, какие шаги требуется сделать во внутренней и внешней политике.

По причинам, о которых сейчас нет смысла говорить, но нам сейчас тоже нужно не сердиться. Это самое плохое качество. Сердиться - это нервы тратить. Надо сосредоточиться и здоровая злость вполне уместна… Злость, в том числе с точки зрения необходимости ускориться пояснил Лавров

Министр отметил, что Россия должна стремиться к технологическому прорыву. По его мнению, здоровая злость нужна на внешнеполитическом фронте. Москве стоит гнуть свою линию, не доверять, а проверять и уже потом принимать решения.