Москва14 авг Вести.Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью информационной службе "Вести" дал совет министру иностранных дел Сергею Лаврову, как можно обходиться без "крепкого словца".

Килинкаров отметил, что всегда внимательно следит за брифингами и интервью главы МИД РФ.

Иногда даже не представляю, насколько сложно вообще сдержать себя человеку эмоциональному. Я просто сам такой, не применив некоего крепкого словечка, ну, нельзя. Но я думаю, россияне слишком хорошо знают Сергея Викторовича, поэтому я ему даю бесплатный лайфхак от себя лично. Ему достаточно поднять палец и сказать: "Ну, вы поняли, что я о них думаю". И мы точно будем знать, с кем нам приходится иметь дело заявил Килинкаров

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации пошутил, что его высказывания могут "запикать".

Также Лавров рассказывал, что иногда позволяет себе эмоциональные высказывания в рабочих ситуациях, когда сталкивается с неожиданными или неправильными действиями.