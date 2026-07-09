Килинкаров предложил средство от глухоты членам НАТО, чтобы лучше слышать Россию Килинкаров прописал членам НАТО рецепт от глухоты, чтобы лучше услышать Россию

Москва9 июл Вести.Опыт последних лет наглядно демонстрирует: в НАТО предпочитают оставаться глухими к предостережениям России, продолжая накачивать Украину оружием и деньгами. Предупреждения России о зеркальных мерах не возымели должного эффекта, поэтому пришло время сменить тактику, чтобы заставить страны альянса наконец услышать голос Москвы. Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, 90-е годы 20 века стали для стран бывшего СССР временем глубокого кризиса. Многие бежали на Запад, пытаясь любой ценой встроиться в новую систему координат. На этом фоне расширение НАТО выглядело попыткой Запада подобраться к нашим границам поближе якобы для того, чтобы лучше "слышать" Россию и наладить с ней контакт, однако этого не произошло.

Наши страны прошли очень сложный период девяностых годов. Конечно, разная власть была в девяностые годы, и из бывших республик, и из России многие бежали на Запад. И можно было бы оправдать расширение НАТО их желанием приблизиться к российским границам для того, чтобы лучше услышать Россию, да? Но, как показал наш опыт, они не слышат. А раз они не слышат, значит, что нужно сделать для того, чтобы они услышали? Правильно - надо "дать им в ухо". Ну, как минимум. Ну, раз они не слышат, ну, может, почувствуют что-то и тогда что-то поймут предложил Килинкаров

Он считает, что, если бы Россия начала так же жестко и массированно как по Киеву бить по западным регионам Украины, это неизбежно привело бы к социальному взрыву.

Я вас уверяю, если бы такие массированные удары как по Киеву начала Россия бить по территории Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской области, гарантирую, что жители Львова, Тернополя и так далее, они бы уже повесили Зеленского на столбе, с вопросом: "Где наши системы ПВО? Ты почему … защищаешь только себя? Они знаете, как к нему относятся? Они его ненавидят рассказал Килинкаров

Он также подчеркнул необходимость симметричного реагирования России на действия стран Североатлантического альянса, способствующих обострению ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что страны НАТО обязались предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году.