Москва14 авгВести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью информационной службе "Вести" пошутил, что его "сильные" слова могут "запикать".
Глава МИД РФ, в частности, ответил на вопросы о том, какие заявления считает сильными и какое сильное заявление хотел бы сделать сам.
Сильные высказывания мы слышим регулярно. И президент [РФ Владимир Путин] четко предупреждает о том, что все цели специальной военной операции будут выполненысказал Лавров
Министр также отметил слова российских военных, которые звучат с фронта: "Враг будет разбит, победа будет за нами, наше дело правое."
Ну, а что к этому можно добавить? Хочется иногда добавить, но я боюсь, запикаетедобавил он
Ранее глава внешнеполитического ведомства объяснил, что для него значит понятие "Родина".