Лавров пошутил, что его сильные заявления будут "запиканы"

Лавров пошутил, что его сильные высказывания "запикают" Лавров пошутил, что его сильные заявления будут "запиканы"

Москва14 авг Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью информационной службе "Вести" пошутил, что его "сильные" слова могут "запикать".

Глава МИД РФ, в частности, ответил на вопросы о том, какие заявления считает сильными и какое сильное заявление хотел бы сделать сам.

Сильные высказывания мы слышим регулярно. И президент [РФ Владимир Путин] четко предупреждает о том, что все цели специальной военной операции будут выполнены сказал Лавров

Министр также отметил слова российских военных, которые звучат с фронта: "Враг будет разбит, победа будет за нами, наше дело правое."

Ну, а что к этому можно добавить? Хочется иногда добавить, но я боюсь, запикаете добавил он

Ранее глава внешнеполитического ведомства объяснил, что для него значит понятие "Родина".