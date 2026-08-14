Москва14 авг Вести.Нет качества, которое бы помешало главе МИД РФ Сергею Лаврову быть дипломатом. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Министр поделился мнением, каким должен быть профессионал, представляющий свою страну за рубежом.

Ничто мне не мешает [быть дипломатом], если честно. Потому что дипломат должен быть с чувством юмора, веселым, как только он хорошо сделал свою работу и она была принята сказал Лавров

Он также признался, что смутить его возможно, однако никто из окружающих не заметит этого.