"Враги обзавидовались": Захарова опровергла слухи об усталости Лаврова Захарова опровергла слухи о желании Лаврова уйти в отставку

Москва6 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о возможной усталости и намерении министра иностранных дел Сергея Лаврова уйти в отставку.

Таким образом дипломат ответила на просьбу "360.ru" прокомментировать соответствующие слухи.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Захарова отметила, что глава ведомства продолжает эффективно работать в интересах России, и напомнила, что сам Лавров неоднократно отвечал на подобные вопросы.

Даже были такие вбросы. Я вас умоляю: великий дипломат, руководитель. Работает по заданию своего руководителя на благо своей страны. Делает свое дело так, что даже враги обзавидовались заявила официальный представитель МИД

В этой связи Захарова призвала не поддаваться на информационные провокации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на аналогичные просьбы посоветовал журналистам относиться к утверждениям об "отставке" Лаврова как к слухам.