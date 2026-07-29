Лавров заявил, что не думал патентовать товарный знак со своей известной фразой

Лавров рассказал, почему не стал патентовать свою крылатую фразу Лавров заявил, что не думал патентовать товарный знак со своей известной фразой

Москва29 июл Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров никогда не задумывался о регистрации товарного знака со своей знаменитой фразой. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

Во время беседы Кондрашов заметил, что глава МИД мог бы заработать, если бы зарегистрировал товарный знак с выражением "дебилы…" и нецензурным добавлением. Фраза стала широко известна после пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии в 2015 году.

Все мы живые люди. Выскакивает. Когда что-то вдруг тебя не расстраивает, а неожиданно как-то и неправильно кто-то что-то делает, бывает горячее словцо. Насчет торговой марки – никогда об этом не задумывался сказал Лавров

Отвечая на замечание о том, что коллеги утверждают, будто не слышали от него подобных выражений на работе, министр в шутку назвал их "лжецами".

Во время интервью Лавров также поделился, как хулиганил в детстве. Он рассказал о проделках у железнодорожной станции.