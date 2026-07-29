Москва29 июлВести.Глава МИД РФ Сергей Лавров никогда не задумывался о регистрации товарного знака со своей знаменитой фразой. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
Во время беседы Кондрашов заметил, что глава МИД мог бы заработать, если бы зарегистрировал товарный знак с выражением "дебилы…" и нецензурным добавлением. Фраза стала широко известна после пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии в 2015 году.
Все мы живые люди. Выскакивает. Когда что-то вдруг тебя не расстраивает, а неожиданно как-то и неправильно кто-то что-то делает, бывает горячее словцо. Насчет торговой марки – никогда об этом не задумывалсясказал Лавров
Отвечая на замечание о том, что коллеги утверждают, будто не слышали от него подобных выражений на работе, министр в шутку назвал их "лжецами".
Во время интервью Лавров также поделился, как хулиганил в детстве. Он рассказал о проделках у железнодорожной станции.