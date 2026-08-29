Песков пока не видит оснований для улучшения отношений России и Европы

Песков не видит оснований надеяться на улучшение отношений РФ и Европы Песков пока не видит оснований для улучшения отношений России и Европы

Москва29 авг Вести.Оснований для улучшения отношений РФ и Европы пока не просматривается. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в странах Европы Россию до сих пор считают противником на самом высоком уровне.

Поэтому пока никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой, я, например, не усматриваю заявил Песков

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ остается открытой, однако понимает, с кем имеет дело.

Нам надо, безусловно, оставаться открытыми для выстраивания отношений (а мы, действительно, сохраняем свою открытость), но прекрасно понимать, с кем мы имеем дело отметил Дмитрий Песков

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в украинском конфликте Россия противостоит фронту всего коллективного Запада. Дипломат отметил, что в конфликтах мирового уровня Россия ранее ни разу не сталкивалась с ситуацией, где ей пришлось бы противостоять всему Западу в одиночку - к примеру, во Второй мировой войне на одной с СССР стороне воевали Британия и США. Однако сейчас, подчеркнул он, ситуация иная.