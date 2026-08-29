Песков рассказал об участии политиков Европы в войне против России Песков: политики ЕС принимают непосредственное участие в боях против России

Москва29 авг Вести.Европейские политики настроены к России конфронтационно не только на словах, но и на деле - они участвуют в боевых действиях против РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что оснований надеяться на улучшение отношений России и Европы пока нет.

Нынешние поколения политиков, которые у власти (в Евросоюзе - прим. ред.), настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военный потенциал Европы и направляют его против нашей страны, принимая непосредственное участие в боевых действиях против нас сказал Песков

Он добавил, что Россия, безусловно, должна оставаться открытой к выстраиванию отношений, однако нужно понимать, с кем приходится иметь дело.