Песков: на Западе публикуется множество страшилок якобы о планах РФ против НАТО

Песков заявил, что страшилки Запада о планах РФ против НАТО нереальны Песков: на Западе публикуется множество страшилок якобы о планах РФ против НАТО

Москва27 авг Вести.На Западе наблюдается засилье страшилок о том, что Россия вынашивает планы по противостоянию с НАТО. Это все выдумки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он прокомментировал обстановку за рубежом.

Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью… Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран​​​… Рассуждения об обратном являются искажением реальности пояснил Песков

Он добавил, что сейчас Москва видит, что агрессия исходит непосредственно от стран Европы.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский указал на то, что в Брюсселе идет подготовка плана по прямому конфликту с Россией.