Москва25 авгВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "информационными утками" заявления о якобы новой волне мобилизации в России.
В беседе с RTVI Песков указал, что такие слухи распространяются с одной целью – попытаться дестабилизировать обстановку в РФ.
Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное полезаявил пресс-секретарь
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Россия не нуждается в массовой мобилизации.