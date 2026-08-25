Песков: слухи о новой мобилизации в РФ – это информационные утки

Песков назвал информационными утками слухи о новой мобилизации в РФ Песков: слухи о новой мобилизации в РФ – это информационные утки

Москва25 авг Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "информационными утками" заявления о якобы новой волне мобилизации в России.

В беседе с RTVI Песков указал, что такие слухи распространяются с одной целью – попытаться дестабилизировать обстановку в РФ.

Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле заявил пресс-секретарь

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Россия не нуждается в массовой мобилизации.