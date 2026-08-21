Постпред РФ при ООН заявил, что Россия не нуждается в массовой мобилизации Постпред Небензя: России не нужна массовая мобилизация

Москва21 авг Вести.Власти России не намерены объявлять массовую мобилизацию, так как в этом нет необходимости, сообщил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно цитирует дипломата ТАСС

В конце июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что разговоры и публикации о возможной мобилизации являются не более чем провокацией. Он назвал такие слухи "враньем врага", которому "просто некем воевать".

До этого в Госдуме заявили, что новой волны мобилизации в России не планируется. Член комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Колесник подчеркнул, что об этом "не идет речи".