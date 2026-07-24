В Госдуме ответили, будет ли новая мобилизация в России в 2026 году Депутат Колесник: новой волны мобилизации в России не планируется

Москва24 июл Вести.Новая волна мобилизации в России в 2026 году не планируется. Такое заявление сделал в комментарии RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет, я об этом ни разу не слышал сказал депутат

По словам Колесника, ряды контрактников пополняются.

Он также заявил, что законопроект о расширении категорий осужденных, которые получат право заключить контракт с Минобороны России, не имеет отношения к якобы объявлению военного положения. Парламентарий добавил, что документ исключает возможность службы для "насильников, маньяков, террористов".

22 июля Госдума одобрила расширение возможностей для заключения контракта с Вооруженными силами РФ в период мобилизации для граждан с неснятой или непогашенной судимостью.