Песков: Кремль слышал много заявлений о России в ходе подготовки к саммиту НАТО

Песков: Кремль слышал конфронтационные заявления об РФ перед саммитом НАТО Песков: Кремль слышал много заявлений о России в ходе подготовки к саммиту НАТО

Москва7 июл Вести.В Кремле слышали много слов о России в преддверии саммита НАТО в Анкаре, заявления носили скорее конфронтационный характер. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы слышали очень много заявлений, которые коснулись нашей страны. К сожалению, это были заявления не о конструктивном контексте, диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера сказал Песков

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Москва будет следить за тем, в какие документы это выльется, какие заявления будут сделаны и какие бумаги подписаны. Также Кремль будет с интересом отслеживать информацию, поступающую из Анкары.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок предположил, что от саммита НАТО в Анкаре не стоит ожидать ни внутренних разногласий, ни каких‑либо переломных решений. По его словам, антироссийская позиция Запада остается четкой и консолидированной.