В украинском конфликте России противостоит весь Запад, сказал Лавров Лавров: в конфликте с Украиной против РФ фронт всего коллективного Запада

Москва28 авг Вести.В украинском конфликте Россия противостоит фронту всего коллективного Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Дипломат отметил, что в конфликтах мирового уровня Россия ранее ни разу не сталкивалась с ситуацией, где ей пришлось бы противостоять всему Западу в одиночку - к примеру, во Второй мировой войне на одной с СССР стороне воевали Британия и США. Однако сейчас, подчеркнул он, ситуация иная.

В этот раз многие же называют это мировой войной. Но с нами в окопах были только военнослужащие КНДР. Все остальные, на той стороне - то, что заявил государственный секретарь США Марко Рубио (у него, может, вырвалось это), что США не посредник, они за Украину, - это делает универсальным фронт коллективного Запада против нас сказал Лавров

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе остается костяк государств, включая Британию, которые продолжают все больше вовлекаться в украинский конфликт.