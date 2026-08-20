Кремль: в Европе есть костяк стран, вовлеченных в украинский конфликт Песков: в Европе остаются страны, сильно вовлеченные в украинский конфликт

Москва20 авг Вести.В Европе остается костяк стран, повышающий свою вовлеченность в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Среди этих стран и Великобритания, отметил он.

В Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне, непосредственную вовлеченность, технологическую, техническую и так далее​​​. Например, в Великобритании сказал Песков журналистам

Эти страны, подчеркнул он, делают все возможное, чтобы не дать развиться усталости от поддержки Украины, поощряя другие страны "на дальнейшее продолжение этой войны".

Ранее посольство РФ в Лондоне резко прокомментировало удары британскими БПЛА по российским регионам, подчеркнув, что таким образом Великобритания становится пособником и соучастником преступлений киевского режима.

На следующий день после заявления российских дипломатов британский премьер Энди Бернем пообещал поддерживать Украину на 100%. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия имеет право рассматривать прямое участие британских ракетных войск в ударах по российской территории как участие в войне.