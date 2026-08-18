19:36 18 августа 2026 19:45 18.08.2026Татьяна РутковскаяПолитикаЛавров: участие в ударах по РФ будет рассматриваться как участие в войнеЛавров: участие в ударах по РФ будет рассматриваться как участие в войнеСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква18 авгВести.Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести".Читайте такжеЛавров: жаль Британию, если она собирается быть с Украиной "до конца"19:32 Лавров пошутил, что его сильные высказывания "запикают"11:05 14 авгЛавров рассказал, чьи высказывания считает сильными11:04 14 авгРоссия ужесточит борьбу со всем, что подпитывает ВСУ11:01 14 авгЛавров: у России нет планов нападать, но ответ на агрессию будет жестким14:08 22 июлЛавров предупредил о катастрофических последствиях столкновения НАТО и России00:50 19 июнЛавров: в Евразии уже идет война, конфликты происходят во всех частях света12:27 23 маяЛавров высказался об агрессивных заявлениях Литвы14:48 20 маяПолитикаВнешняя политика18.08.2026