Лавров: мы прибегаем к грубой силе для подавления прямой угрозы нам

Лавров ответил на вопрос иностранного журналиста о "грубой силе" России Лавров: мы прибегаем к грубой силе для подавления прямой угрозы нам

Москва29 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами на 23-й встрече Международного дискуссионного клуба "Валдай" ответил на вопрос представителя иностранной прессы о "грубой силе" Вооруженных сил (ВС) РФ.

Журналист спросил у Лаврова, признает ли он, что Россия якобы ведет гибридную скрытую войну против европейских стран. В ответ глава МИД РФ задал вопрос, имеется ли в виду уничтожение Россией "дронов и ракет, которые Британия и континентальная Европа поставляют Украине, они потом по нам стреляют".

Ну, если вы признаете, что вашим оружием бьют по нам, а мы это оружие сбиваем, называйте это как угодно. Но то, что это война, которую Европа ведет против нас, это у меня никаких сомнений не вызывает, м об этом давно говорим заявил министр

Также журналист спросил, обвиняет ли Лавров Запад в "грубой силе". Глава МИД РФ в ответ задал вопрос о том, были ли действия США в Венесуэле, а также атаки на "Северные потоки" мягкой силой. Кроме того, Лавров привел в пример ситуацию в Иране.

А что, вот это была мягкая сила - то, что сделали в Венесуэле, - или грубая сила? То, что сделали с газопроводами "Северный поток" - это мягкая сила или грубая? … То, что разбомбили ... и уничтожили иранское руководство вместе с семьями, включая детей - это не грубая сила? сказал Лавров

Журналист также спросил главу МИД РФ, прибегает ли Россия к "грубой силе" на Украине.

Если вы имеете в виду уничтожение инфраструктуры, которая используется нацистским режимом при поддержке Запада для ведения войны против Российской Федерации, то мы прибегаем к грубой силе для подавления этой прямой угрозы нам ответил министр

Кроме того, Лавров, в частности, высказался о перспективах отношений США с Россией.