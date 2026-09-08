Лавров заявил, что Россия отвечает на удары ВСУ по гражданским объектам Лавров: РФ отвечает на украинские террористические атаки по гражданским объектам

Москва8 сен Вести.Россия отвечает на террористические удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Он отметил, что Москва обращалась к риторике, чтобы предупредить о целом ряде вещей.

Предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая и нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины. Это сейчас происходит сказал министр

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы России ответят на попытку главы киевского режима Владимира Зеленского нанести ущерб российским гражданским объектам.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим не только показывает полную недоговороспособность, но и усиливает террористические атаки на население и гражданские объекты в РФ.