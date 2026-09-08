Москва8 сенВести.Россия отвечает на террористические удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".
Он отметил, что Москва обращалась к риторике, чтобы предупредить о целом ряде вещей.
Предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая и нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины. Это сейчас происходитсказал министр
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы России ответят на попытку главы киевского режима Владимира Зеленского нанести ущерб российским гражданским объектам.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим не только показывает полную недоговороспособность, но и усиливает террористические атаки на население и гражданские объекты в РФ.