В МИД РФ предупредили Украину о соразмерном ответе на террористические атаки Захарова: Россия будет соразмерно отвечать на террористические атаки Украины

Москва20 авг Вести.Киев не просто показывает полную недоговороспособность, но и усиливает террористические атаки на население и гражданские объекты в РФ, российские военные будут соразмерно отвечать на возникающие угрозы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что "вопреки заверениям Вашингтона, Киев остается глухим к пониманиям о первоочередных шагах по достижению мира, достигнутым на российско-американском саммите в Анкоридже в 2025 году".

Дипломат отметила, что "киевский режим не просто демонстрирует полную недоговороспособность, но и активизирует террористические атаки" на мирное население и гражданскую инфраструктуру в России.

До тех пор, пока дело обстоит таким образом, Вооруженные силы РФ будут соразмерно отвечать на возникающие угрозы и продолжать специальную военную операцию с целью решения поставленных президентом Владимиром Путиным задач заявила Захарова в интервью газете "Известия"

10 августа украинские боевики атаковали беспилотниками жилой сектор и промышленные объекты в Нижнекамске. В результате атаки погибли 13 человек, многие получили ранения. Захарова призывала мировую общественность осудить террористическую атаку киевского режима.