Названо число погибших граждан Узбекистана и Таджикистана из-за удара ВСУ Захарова: ударом по Нижнекамску Киев хотел вбить клин между братскими народами

Москва10 авг Вести.В результате атаки киевского режима, которая была направлена на Нижнекамск в Татарстане, погибли, по предварительным данным, восемь граждан Узбекистана и один житель Таджикистана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она выразила соболезнования семьям погибших иностранных граждан.

Киевские неонацисты целенаправленно наносили удар по местам проживания и работы представителей дружественных нам государств с целью вбить клин в братские отношения между нашими народами подчеркнула Захарова

В МИД РФ уточнили, что в результате удара погибли по меньшей мере 13 человек, большинство из которых – иностранцы. Также около 20 граждан зарубежных стран получили ранения

Ранее Захарова подчеркивала, что виновные в атаке на Нижнекамск будут выявлены и наказаны. Дипломат призвала мировую общественность осудить террористические атаки киевского режима.