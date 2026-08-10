Девять человек погибли в Нижнекамске в результате удара ВСУ по хостелу

Украина атаковала в Нижнекамске хостел, в нем погибли 9 человек Девять человек погибли в Нижнекамске в результате удара ВСУ по хостелу

Москва10 авг Вести.Девять человек погибли в Нижнекамске в результате удара ВСУ по хостелу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Он посетил атакованную территорию промышленной зоны и ознакомился с последствиями удара Украины.

В этом районе был подвержен удару жилой объект – хостел, где погибли 9 человек написано в публикации

В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия.

По последним данным, в результате атаки ВСУ по Нижнекамску погибли 13 человек, еще 21 были госпитализированы. Медицинская помощь понадобилась еще 75 пострадавшим.

Ранее сообщалось, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана.