Москва10 авгВести.Девять человек погибли в Нижнекамске в результате удара ВСУ по хостелу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Он посетил атакованную территорию промышленной зоны и ознакомился с последствиями удара Украины.
В этом районе был подвержен удару жилой объект – хостел, где погибли 9 человекнаписано в публикации
В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия.
По последним данным, в результате атаки ВСУ по Нижнекамску погибли 13 человек, еще 21 были госпитализированы. Медицинская помощь понадобилась еще 75 пострадавшим.
Ранее сообщалось, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана.