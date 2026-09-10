Москва10 сен Вести.Заявления Владимира Зеленского об угрозах российской авиации являются неприкрытым терроризмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дипломат обвинила украинские власти и силовые структуры в целенаправленных действиях против гражданского населения и заявила, что Киев получает поддержку со стороны западных стран и НАТО.

Сейчас Зеленский в открытую заявил о том, что и гражданская авиация Российской Федерации будет или может быть их целью сказала Захарова

Она также утверждает, что подобные действия осуществляются системно, а украинские власти при этом продолжают получать финансовую поддержку от западных государств и стран НАТО.

Ранее Захарова сравнила действия ВСУ с преступлениями немецких нацистов в Керчи в 1941 году. Об этом она заявила, комментируя сообщения о гибели и ранениях детей в результате атак украинских боевиков за неделю.