Москва9 сенВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила действия ВСУ с преступлениями немецких нацистов в Керчи в 1941 году. Об этом она заявила, комментируя сообщения о гибели и ранениях детей в результате атак украинских боевиков за неделю.
В ходе брифинга Захарова напомнила о массовом убийстве учеников керченской школы во время немецкой оккупации Керчи. Дипломат назвала боевиков ВСУ последователями нацистов, указав на создание почетных захоронений коллаборационистов.
Когда ты начинаешь воспевать эту идеологию, следующее – это действия, реальные деяния. Вот они и есть – умерщвление детей сознательное, целенаправленноеподчеркнула она
Захарова добавила, что ВСУ целенаправленно и осознанно бьют по социальным и детским учреждениям.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что за прошедшую неделю жертвами атак ВСУ стали 46 мирных жителей, из них двое – дети. Еще 266 человек, в том числе 13 детей, получили ранения различной степени тяжести.