Захарова: удары ВСУ по детям напоминают убийства школьников в 1941 году

Захарова сравнила атаки ВСУ на детей с преступлениями нацистов в Керчи Захарова: удары ВСУ по детям напоминают убийства школьников в 1941 году

Москва9 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила действия ВСУ с преступлениями немецких нацистов в Керчи в 1941 году. Об этом она заявила, комментируя сообщения о гибели и ранениях детей в результате атак украинских боевиков за неделю.

В ходе брифинга Захарова напомнила о массовом убийстве учеников керченской школы во время немецкой оккупации Керчи. Дипломат назвала боевиков ВСУ последователями нацистов, указав на создание почетных захоронений коллаборационистов.

Когда ты начинаешь воспевать эту идеологию, следующее – это действия, реальные деяния. Вот они и есть – умерщвление детей сознательное, целенаправленное подчеркнула она

Захарова добавила, что ВСУ целенаправленно и осознанно бьют по социальным и детским учреждениям.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что за прошедшую неделю жертвами атак ВСУ стали 46 мирных жителей, из них двое – дети. Еще 266 человек, в том числе 13 детей, получили ранения различной степени тяжести.