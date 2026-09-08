Мирошник: 46 мирных жителей погибли, 266 пострадали от ударов ВСУ за неделю

Названо число погибших и пострадавших от ударов ВСУ мирных жителей за неделю Мирошник: 46 мирных жителей погибли, 266 пострадали от ударов ВСУ за неделю

Москва8 сен Вести.В течение недели 46 мирных жителей погибли, еще 266 получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Дипломат уточнил, что речь идет о неделе с 31 августа по 6 сентября.

Пострадали 312 мирных жителей: ранены 266 граждан, в том числе 13 детей. Погибли 46 человек, в том числе 2 детей написал Мирошник

Он добавил, что всего в течение прошедших семи дней украинские боевики выпустили не менее 6650 боеприпасов по объектам российском гражданской инфраструктуры.

Мирошник уточнил, что наибольшее число пострадавших среди гражданского населения было зафиксировано в Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.