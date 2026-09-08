Москва8 сенВести.В течение недели 46 мирных жителей погибли, еще 266 получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Дипломат уточнил, что речь идет о неделе с 31 августа по 6 сентября.
Пострадали 312 мирных жителей: ранены 266 граждан, в том числе 13 детей. Погибли 46 человек, в том числе 2 детейнаписал Мирошник
Он добавил, что всего в течение прошедших семи дней украинские боевики выпустили не менее 6650 боеприпасов по объектам российском гражданской инфраструктуры.
Мирошник уточнил, что наибольшее число пострадавших среди гражданского населения было зафиксировано в Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.