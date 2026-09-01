Мирошник заявил, что более 50 мирных россиян погибли от ударов ВСУ за неделю Мирошник: 53 мирных жителя России погибли от ударов ВСУ за неделю

Москва1 сен Вести.Свыше 50 жителей субъектов России, в том числе семь детей, на минувшей неделе стали жертвами ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранения получили более 330 человек, в том числе 38 несовершеннолетних. Такие цифры привел посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии ТАСС.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 383 мирных жителя: ранены 330 граждан, в том числе 38 несовершеннолетних, погибли 53 человека, в том числе семь детей сказал Мирошник

Он добавил, что наибольшее число пострадавших мирных граждан в результате атак Киева зафиксировано в Херсонской и Белгородской областях, ДНР, ЛНР, а также в Запорожской области.

При налетах украинских беспилотников увечья получили 88% от общего числа пострадавших - 340 человек, уточнил Мирошник.

Кроме того, на минувшей неделе, как отметил представитель МИД России, ВСУ с помощью дронов дистанционно минировали территории российских субъектов. Так, в Запорожской области обнаружили "взрывные устройства, запрещенные конвенцией о негуманном оружии, украинский БПЛА самолетного типа, который нес мины с магнитными датчиками, замаскированные под древесные пеньки".

В общей сложности, как указал Мирошник, за неделю украинские боевики выпустили по субьектам РФ почти 8,4 тысячи различных боеприпасов.