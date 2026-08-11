Мирошник назвал число погибших за неделю мирных жителей от атак ВСУ Мирошник: 43 мирных жителя погибли за неделю в результате атак ВСУ

Москва11 авг Вести.В течение прошедшей недели 43 мирных жителя, в том числе 4 детей, погибли в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По информации дипломата, украинские боевики каждый день выпускали по российским гражданским объектам более чем по тысяче боеприпасов различных модификаций.

За прошедшую неделю в результате преступных действий ВФУ было убито 43 мирных жителя, в том числе 4 детей написал Мирошник

Он добавил, что в общей сложности в течение этого периода пострадали 419 мирных жителей.

Как рассказал Мирошник, наибольшее количество пострадавших было зафиксировано в Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Краснодарском крае и Донецкой Народной Республике.

Утром 10 августа ВСУ произвели массированную атаку на Нижнекамск в Татарстане. В результате агрессии погибли 13 человек, еще 78 человек обратились за медицинской помощью.