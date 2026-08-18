Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ погибли 69 человек, в том числе трое детей

Мирошник сообщил о числе погибших за неделю от обстрелов ВСУ Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ погибли 69 человек, в том числе трое детей

Москва18 авг Вести.С 10 по 16 августа от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 69 человек, в том числе трое детей. Ранены 406 мирных граждан. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Киев всю минувшую неделю продолжал эскалацию террористической деятельности, совершая атаки на гражданскую инфраструктуру, медучреждения, пассажирские поезда, логистические центры. За 7 дней ВСУ выпустили не менее 7 264 боеприпасов по гражданским объектам на территории РФ, отметил Родион Мирошник.

За неделю с 10 по 16 августа от обстрелов украинских нацистов пострадали 475 мирных жителей: ранены 406 человек, в том числе 16 детей, погибли 69 человек, в том числе 3 детей написал он в своем канале в MAX

Наиболее тяжелые последствия по числу жертв отмечены в Нижнекамске в Татарстане, где основной удар пришелся на промзону и жилые кварталы. Больше всего пострадавших мирных граждан зафиксировано в Белгородской области, Татарстане, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил Родион Мирошник.

От террористических атак Киева погибли дети в Нижнекамске, Новороссийске, Кременной (ЛНР). В результате удара украинского беспилотника по частному дому в подмосковной Шатуре тяжело ранен 9-летний мальчик. В Донецке из-за удара дрона пострадал 15-летний подросток. В ДНР и ЛНР ранены сотрудники скорой помощи, в Севастополе погибли четверо сотрудников МЧС, написал Мирошник.