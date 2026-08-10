ТАСС: погибшая в Нижнекамске девочка спала на балконе квартиры в момент атаки

Стали известны подробности гибели 5-летней девочки во время атаки на Нижнекамск ТАСС: погибшая в Нижнекамске девочка спала на балконе квартиры в момент атаки

Москва10 авг Вести.Появились подробности гибели ребенка во время атаки БПЛА ВСУ на Нижнекамск. Одной из жертв стала девочка, которая в момент удара дрона спала на балконе квартиры, сообщает ТАСС со ссылкой на слова местной жительницы.

По ее словам, БПЛА врезался в дерево, после чего взорвался. Обломки повредили соседний дом на Школьном бульваре.

Девочке было около 5 лет, в этот момент она спала на балконе сказала собеседница агентства

Ребенок умер до прибытия скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Альмира Абашева.

Утром 10 августа вражеские БПЛА атаковали в Татарстане гражданские и производственные объекты. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали – 78.

Среди погибших есть граждане Таджикистана и Узбекистана, один из ударов пришелся на хостел.

В Татарстане в связи с произошедшим объявлен траур, в Нижнекамске отменено празднование юбилея города, которое должно было состояться 15 августа.